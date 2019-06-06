Экономика

Клуб «Валдай» в рамках ПМЭФ проведет сессию о будущем отношений России и ЕвросоюзаТАСС 05 июня в 17:01

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет на его полях сессию, посвященную будущему отношений России и Европейского союза.
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«Крылья оказались сильнее центра»: Эксперт об изменениях в «Новой Европе» и ее взаимоотношениях с Россией

Online47.ru06 июня в 10:24

Клуб «Валдай» в рамках ПМЭФ проведет сессию о будущем отношений России и Евросоюза

ТАСС05 июня в 17:01
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Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
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На Марсе обнаружили дома и технику

Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
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Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса

Сборная Бразилии нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче, передает "Советский спорт".
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Финансы

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Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»

Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
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