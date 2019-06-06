Экономика
Клуб «Валдай» в рамках ПМЭФ проведет сессию о будущем отношений России и ЕвросоюзаТАСС 05 июня в 17:01
Международный дискуссионный клуб "Валдай" в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет на его полях сессию, посвященную будущему отношений России и Европейского союза.
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Общество
Беглов назвал главные соглашения, принятые на ПМЭФ-2019
Источник фото: vk.com/a_beglov Беглов заявил, что всего в ходе форума было принято 26 важных соглашений, однако он особенно выделил пять из них.
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«Ведьма из Блэр» получит новую игру
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В московских прудах утонули три человека
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Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев выкапывал яму под мусор и заметил в земле старинный бронзовый горшок.
Обновлено в 15:09
Космос
На Марсе обнаружили дома и технику
Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
Обновлено в 15:41
Футбол
Сборная Бразилии забила семь безответных мячей команде Гондураса
Сборная Бразилии нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче, передает "Советский спорт".
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Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»
Обновлено в 10:32
Финансы
Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?
Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
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Общество
Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет
В Одессе уже несколько дней можно наблюдать необычную картину: море вблизи береговой линии окрасилось в зеленый цвет.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении
Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
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Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24
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Спецназ и казачий полк: охрана Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и других артистов
На недавнем юбилейном шоу в Петербурге Леонтьев, исполняя хиты, спустился в зал: как всегда рядом была охрана, помогающая звезде.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Спартак» перед Кубком Америки вспомнил южноамериканских легионеров
Акция приурочена к дню латиноамериканского футбола. К тому же 14 июня стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки.
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Армия и оружие
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Ford рассчитался с российскими долгами
Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено в 12:05
Общество
В Ухте за 2019 год спасатели и волонтеры отыскали 12 пропавших детей
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Обновлено в 09:54
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
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Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09