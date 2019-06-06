Клуб «Валдай» в рамках ПМЭФ проведет сессию о будущем отношений России и ЕвросоюзаТАСС 05 июня в 17:01

Международный дискуссионный клуб "Валдай" в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет на его полях сессию, посвященную будущему отношений России и Европейского союза.

Клуб «Валдай» в рамках ПМЭФ проведет сессию о будущем отношений России и Евросоюза

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