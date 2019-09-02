Футбол
REGNUMКлуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Нидерландов
Победу «Витессу» принёс точный удар полузащитника Матуша Беро на шестой добавленной минуте. На сегодняшний день «Витесс» поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата Нидерландов, в активе команды 11 очков. «АЗ Алкмаар» находится на седьмой строчке с семью очками.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Политика
Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
РИА Новости 02:34
Политика
Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Здоровье
Какие продукты не подходят для завтрака, рассказали диетологи
На завтрак не стоит есть продукты с большим содержанием сахара и высоким гликемическим индексом.
Пермь открытая вчера в 05:08
Киберспорт
Bethesda обещает улучшить жизнь владельцев Fallout 76
Ряд нововведений уже серьёзно повлиял на изначальные проблемы. А будущий Патч 13 призван дополнительно улучшить жизнь игроков.
Игромания.ру вчера в 12:52
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru вчера в 11:18
Единоборства
Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде
Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.
Нева Спорт 01:19
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия вчера в 17:48
Музыка
Поющий таксист из Екатеринбурга выступил на шоу Первого канала
Областная газета вчера в 22:58
Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны Операторы и ученые в настоящее время планируют маршрут ровера "Юйту-2" для углубленного изучение необычного материала.
Sputnik Таджикистан 02:35
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Теннис
Теннисист Медведев впервые пробился в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев переиграл немца Доминика Кёпфера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Футбол
Роберт Мак в понедельник может перейти в «Коньяспор»
«Коньяспор» планирует оформить подписание вингера «Зенита» Роберта Мака в последний день трансферного окна.
Sport24.ru вчера в 17:27
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru 31 августа в 04:03
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Происшествия
В Пулково задерживают рейсы в Сочи и Анталью
В Пулково произошли задержки рейсов авиакомпании «Россия». Пассажиры ждут посадки уже более 8 часов.
Петербургский дневник вчера в 19:10
Экономика
Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк рассматривает возможность передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
РИА Новости 02:38
Общество
40% россиян работают не по специальности
Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.
РЕН ТВ вчера в 20:13
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Транспорт
Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро ввели в график
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены для осмотра инфраструктуры.
Агентство Москва 01:33
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45