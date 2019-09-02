Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «АЗ Алкмаар» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Нидерландов

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