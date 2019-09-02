Футбол

REGNUMREGNUMКлуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Нидерландов

Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «АЗ Алкмаар» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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