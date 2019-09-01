Футбол
Нева СпортКлуб Слуцкого «Витесс» вышел в лидеры чемпионата Нидерландов
Арнемский «Витесс», главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, вышел в лидеры чемпионата Нидерланды по футболу. За пять туров команда Слуцкого набрала 11 очков.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:11, Вашингтон
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В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
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Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
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РБК 13:02
Происшествия
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Национальная служба новостей 06:04
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Характеристики iPhone 2019 появились в Сети
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Экспресс газета 11:04
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
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Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
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Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
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Телефон убил 10-летнюю девочку в Мордовии
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На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты
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