Арнемский «Витесс», главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, вышел в лидеры чемпионата Нидерланды по футболу. За пять туров команда Слуцкого набрала 11 очков.

Происшествия В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Экономика В Пенсионном фонде хотят изменить механизм выплат накопительных пенсий Минтруд и другие заинтересованные ведомства пока изучают предложение, но если оно будет принято, то доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, пишет РБК.

Политика Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Политика Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019 Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Политика Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Происшествия В Беслане почтили память жертв теракта В Беслaне прошлa пaнихидa в день 15-й годовщины со дня терaктa в школе № 1. Церемония нaчaлaсь сегодня утром, трaурные мероприятия будут проходить в течение трех дней.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Игры В Warframe добавили возможность играть на гитаре Недавнее обновление Saint of Altra ввело в Warframe местную гитару под названием Шазин.

Транспорт В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик» В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.

Армия и оружие Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Общество SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.

Автоспорт Даниил Квят финишировал в очках в Бельгии Перед гран-при Италии, который пройдёт уже через неделю, 8 сентября, Квят с 33 очками опередил пилота Alfa Romeo Ferrari Кими Райкконена и занимает восьмое место среди всех пилотов.

Политика На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.