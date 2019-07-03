Футбол
Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жестВести.Ru 14:56
О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков. В настоящий момент Реваз Бродзели и Саба Илуридзе вернулись в Грузию.
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