О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков. В настоящий момент Реваз Бродзели и Саба Илуридзе вернулись в Грузию.

Наука В МФТИ описали метод определения трехмерной структуры белков Способ определения трехмерной структуры биологических макромолекул заключается в том, что предварительно выделенный и очищенный белок кристаллизуют, то есть постепенно высушивают растворитель.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Авто В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался экс-президент компании Ford и бывший председатель правления корпорации Chrysler Ли Якокка.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Футбол Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Транспорт Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Экология Пользователи соцсетей поделились фотографиями потопа в Петербурге В соцсетях появляются кадры затопленных улиц и подземных переходов. Также очевидцы сообщают, что в некоторых районах выпал град.

Общество В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.

Происшествия При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Авто Cadillac начинает серийное производство седана CT5, производство CTS сворачивается Cadillac представил роскошный седан бизнес-класса CTS в 2003 году, показав на этой машине свой новый стиль оформления бренда.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Здоровье Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом.