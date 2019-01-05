Футбол

Клуб РПЛ претендует на португальского нападающего «Газ Метана»
Sport24.ru
01:46

Нападающий румынского клуба «Газ Метан» Карлос Фортес может продолжить карьеру в России. Спортивный директор «Газ Метана» Октавиан Морару рассказал о переговорах по трансферу португальца с тремя зарубежными клубами, сообщает ProSport.
Sport24.ru01:46

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Клуб РПЛ ведёт переговоры по португальскому нападающему из чемпионата Румынии

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Клуб РПЛ претендует на португальского нападающего «Газ Метана»

Sport24.ru01:46
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