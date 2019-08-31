РПЛ
ИзвестияСпасение защитника «Ростова» назвали сейвом десятилетия в Испании
Испанское спортивное издание AS назвало спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
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«Исправили ошибку». «Ростов» «заявил» Чернова вратарем после чудо-спасений
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"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
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В прошедшем сезоне Серии А Шик провел 24 матча, забил 3 гола и сделал две результативные передачи.
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Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
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В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
В Донецке открыли памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко.
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Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
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Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
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ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
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Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад
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Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
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В Москве повысили минимальную пенсию
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