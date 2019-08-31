Ранее 31 августа «Локомотив» дома уступил «Ростову» со счетом 1:2. В дополнительное время 26-летний Чернов дважды выручил свою команду: защитник вынес мяч с линии ворот после удара соперника, поле чего среагировал на добивание.

Клуб РПЛ «перевел» защитника во вратари за двойное спасение ворот

Авто Volkswagen в РФ наращивает корпоративные продажи Как сообщает «АВТОСТАТ», Volkswagen по результатам 7 месяцев нынешнего года фиксирует рост корпоративных продаж, то есть реализации автомобилей юридическим лицам.

Космос Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.

Общество В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.

Хоккей «Локо» стал победителем молодежного Кубка мира Напомним, что бронзу на турнире взяла финская команда «Кярпят», которая в матче за третье место обыграла «Ред Булл» со счетом 7:4. «Локо» выиграл молодежный Кубок мира второй год подряд.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Финансы Украинцев предупредили об обвале гривны Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.

Единоборства Емельяненко предложил подарить Харитонову упаковку чупа-чупсов В своем Instagram Емельяненко младший написал большой пост с цитатами Сергея Харитонова.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.

Гаджеты Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Происшествия Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Кино Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х» Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.

Политика На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124 Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.

Общество Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Политика Зеленский предложил создать польско-бандеровский мемориал Зеленский предложил польскому коллеге «обновить и перезагрузить» двустороннюю комиссию, которая должна сгладить конфликтные трактовки истории учеными двух стран.