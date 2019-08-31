РПЛ
Lenta.ruКлуб РПЛ «перевел» защитника во вратари за двойное спасение ворот
Ранее 31 августа «Локомотив» дома уступил «Ростову» со счетом 1:2. В дополнительное время 26-летний Чернов дважды выручил свою команду: защитник вынес мяч с линии ворот после удара соперника, поле чего среагировал на добивание.
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Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
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