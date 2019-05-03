Футбол
Клуб Леонида Слуцкого летом может лишиться 16 игроковЕженедельник Футбол 11:53
«Витесс», возглавляемый Леонидом Слуцким, этим летом ждут массовые перестановки. Команду могут покинуть до 16 человек.
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Обновлено в 12:10
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Общество
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Политика
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Обновлено в 07:00
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Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено в 10:42
Спорт
Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой
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Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Авто
В Польше сделали тюнинговый ВАЗ-2106
Для установки нового силового агрегата на ВАЗ-2106 тюнерам пришлось несколько видоизменить масляный поддон и сделать новые крепления.
Обновлено в 08:58
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
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«Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту
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Обновлено в 01:36
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Экономика
Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
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Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
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Происшествия
СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках
В результате столкновений посетителей хип-хоп-фестиваля Hip-Hop MayDay с полицией 20 человек задержаны, на них составлены административные протоколы.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06