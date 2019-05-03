Футбол

Клуб Леонида Слуцкого летом может лишиться 16 игроковЕженедельник Футбол 11:53

«Витесс», возглавляемый Леонидом Слуцким, этим летом ждут массовые перестановки. Команду могут покинуть до 16 человек.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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