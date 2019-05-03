Футбол
Клуб Леонида Слуцкого летом может лишиться 16 игроковЕженедельник Футбол 11:53
«Витесс», возглавляемый Леонидом Слуцким, этим летом ждут массовые перестановки. Команду могут покинуть до 16 человек.
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