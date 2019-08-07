Футбол
Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 14:28
В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1. Гости первыми открыли счет на 33-й минуте отличился Акрам Афиф.
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Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов (ФОТО)
ProstoProSportвчера в 23:29
«Аль-Садд» сыграл вничью в первом официальном матче под руководством Хави. Видео
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Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов
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