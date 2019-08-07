Футбол

Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионовСоветский спорт 14:28

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В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1. Гости первыми открыли счет на 33-й минуте отличился Акрам Афиф.
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Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов

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