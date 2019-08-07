Футбол
Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионовСоветский спорт 14:28
В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1. Гости первыми открыли счет на 33-й минуте отличился Акрам Афиф.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Здоровье
О чём может предупредить шум в ушах, поведали эксперты
Эксперты поведали, о чём может предупредить шум в ушах.
Обновлено в 06:54
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Интернет
В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы
Администрация соцсети добавила, что использование данных без получения на то разрешения связано с проблемой в настройках Twitter.
Обновлено в 21:36
Теннис
Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Петр Порошенко ночью вернулся на Украину
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубаи.
Обновлено в 21:17
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
В Сочи три человека утонули в море во время шторма, порядка двадцати удалось спасти.
Обновлено в 14:50
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено 04 августа в 19:50
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»
Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 19:57
Недвижимость
В России запустили льготную ипотеку для дачников
Помимо «деревянной ипотеки», в России регулярно обсуждаются и другие программы льготного кредитования строительства частных домов.
Обновлено в 12:46
Политика
«Дождь» нашел у формально независимых кандидатов в Мосгордуму спонсоров, связанных с «Единой Россией» и ОНФ
Среди спонсоров кандидатов в депутаты Мосгордумы, формально выдвигающихся не от каких-либо политических партий, обнаружились фонды, связанные с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом.
Обновлено в 17:21
Кино
Хоррор «Сквозь горизонт» сделают сериалом
По мотивам фильма ужасов «Сквозь горизонт» (Horizon Event), вышедшего на экраны в 1997 году, снимут сериал, сообщает Variety.
Обновлено в 08:21
Культура
200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского
В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отметят 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
Обновлено в 08:10
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Обновлено в 18:16
Музыка
На концерте Rammstein в Риге произошел пожар
Обновлено в 18:43
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06