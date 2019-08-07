Футбол
Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 14:28
В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1. Гости первыми открыли счет на 33-й минуте отличился Акрам Афиф.
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Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов
Чемпионатвчера в 20:30
«Аль-Садд» сыграл вничью в первом официальном матче под руководством Хави. Видео
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Хави потерял кроссовок, пнув бутылку в концовке матча азиатской Лиги чемпионов (ФОТО)
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»
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Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
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Глава селекционной службы «Спартака» покинул клуб
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В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
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Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
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20th Century Fox снимет новые версии «Один дома» и «Ночь в музее»
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Детектив из ФРГ заявил о готовности предоставить доказательства по делу о MH17
Немецкий детектив рассказал, что власти ФРГ требовали опровергнуть предоставленные им данные.
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В иномарке находились двое взрослых и трое детей.
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В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
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