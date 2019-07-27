Футбол

Клуб Бекхэма представил первых двух игроковГазета.Ru 06:45

Американский клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба.
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Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории

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Клуб Бекхэма представил первых двух игроков

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«Интер Майами» Бекхэма представил первых двух игроков в истории клуба

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Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков

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«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории

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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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