Футбол
Клуб Бекхэма представил первых двух игроковГазета.Ru 06:45
Американский клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.
Обновлено в 07:22
Кино
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В США суд освободил хакера, остановившего вирус WannaCry
Окружной суд Милуоки (штат Висконсин, США) вынес приговор британскому программисту Маркусу Хатчинсу, прославившемуся удачной попыткой остановить вирус-вымогатель WannaCry.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро
По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь сообщила "Интерфаксу" о своем задержании.
Обновлено в 07:42
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Футбол
«Спартак» планирует расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 07:32
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Валерия и Иосиф Пригожин распродают зарубежную недвижимость
Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился с прессой информацией о том, что в ближайшее время они с супругой намерены продать зарубежную недвижимость.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев пообещал завязать с алкоголем на обед и ужин
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что в отпуске позволил себе лишнего.
Обновлено в 06:34
Происшествия
У мэрии Москвы задержаны 169 человек
Недалеко от мэрии Москвы к началу акции протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 169 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:11
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Гаджеты
Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля
Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.
Обновлено в 05:22
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
В прошлом чемпион мира по боксу, а ныне глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сравнил действующего президента Украины Владимира Зеленского с Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 20:05
Культура
Древняя Русь в удивительных работах художника Всеволода Иванова
Трудно сказать, если ли в работах Всеволода Иванова хоть капля правды или, быть может, все они основаны лишь на фантазиях художника.
Обновлено в 06:44
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Грузовик упал с обрыва в горах Грузии
Грузовик марки "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, в воскресенье упал с 400-метрового обрыва, есть жертвы.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Армия Хафтара потеряла истребитель-бомбардировщик Су-22
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
В учениях НАТО в Грузии принимают участие более 3 тысяч военных
В учениях участвуют 3 тысячи военных из 14 стран — членов и партнеров НАТО.
Обновлено в 07:00