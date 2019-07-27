Американский клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с экс-полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракты с первыми игроками в истории клуба.

Политика Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, передает ТАСС.

Кино Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.

Происшествия В Подмосковье самолет упал в карьер Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.

Происшествия В США суд освободил хакера, остановившего вирус WannaCry Окружной суд Милуоки (штат Висконсин, США) вынес приговор британскому программисту Маркусу Хатчинсу, прославившемуся удачной попыткой остановить вирус-вымогатель WannaCry.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Футбол «Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.

Происшествия Любовь Соболь задержана в Москве Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь сообщила "Интерфаксу" о своем задержании.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.

Шоу-бизнес Валерия и Иосиф Пригожин распродают зарубежную недвижимость Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился с прессой информацией о том, что в ближайшее время они с супругой намерены продать зарубежную недвижимость.

Происшествия У мэрии Москвы задержаны 169 человек Недалеко от мэрии Москвы к началу акции протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 169 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Гаджеты Чипсет MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля Нет никаких конкретных характеристик нового чипсета, предположения указывают на модификацию Helio P90, который представляет собой восьмиядерный процессор, построенный на 12-нм техпроцессе.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Шоу-бизнес Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем В прошлом чемпион мира по боксу, а ныне глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сравнил действующего президента Украины Владимира Зеленского с Виктором Януковичем.

Культура Древняя Русь в удивительных работах художника Всеволода Иванова Трудно сказать, если ли в работах Всеволода Иванова хоть капля правды или, быть может, все они основаны лишь на фантазиях художника.

Религия В Киеве начался крестный ход Московского патриархата Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.

Общество Жару в Москве сменят аномальные холода Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.

Происшествия Грузовик упал с обрыва в горах Грузии Грузовик марки "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, в воскресенье упал с 400-метрового обрыва, есть жертвы.