Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей историиМатч ТВ 05:12
Клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании первых игроков в своей истории. Новичками команды стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса. До 2020 года, пока клуб не дебютирует в МЛС, футболисты будут выступать в своих нынешних командах.
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