Клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании первых игроков в своей истории. Новичками команды стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса. До 2020 года, пока клуб не дебютирует в МЛС, футболисты будут выступать в своих нынешних командах.

Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории

Политика Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.

Происшествия В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет «Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолет», — сказал собеседник агентства.

Политика Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.

Общество Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.

Авто Новый седан Mazda 3 появится в России в октябре Седан Mazda 3 четвертого поколения, сертифицированный вместе с хэтчбеком в конце мая, приедет в Россию в октябре 2019 года.

Происшествия На Урале ребенок утонул во время экскурсии В Свердловской области 12-летний подросток утонул в реке во время экскурсии.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Спорт Загитова показала платье для новой короткой программы Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.

Происшествия Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Происшествия В Петербурге задержан Андрей Пивоваров В Петербурге 27 июля у собственного дома полицией задержан координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров.

Космос Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.

Религия В Киеве начался крестный ход Московского патриархата Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.

Происшествия В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.

Экономика Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.