Футбол

Клуб Бекхэма подписал первых двух игроковСпорт-Экспресс 00:40

Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
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«Интер Майами» Бекхэма представил первых новичков: аргентинцев Пеллегрини и Каррансу. Обоим по 19 лет

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«Интер Майами» Бекхэма представил первых двух игроков в истории клуба

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Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории

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Спорт-Экспресс00:40

«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории

Советский спортвчера в 16:41
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Хулиан Карранса
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Банфилд».
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