Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроковСпорт-Экспресс 00:40
Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площади
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Наука
Антибактериальный гель из вирусов создали канадские ученые
Исследователи из университета МакМастера (Гамильтон, Канада) смогли уместить в один миллилитр своего антибактериального геля 300 триллионов фагов, которые будут уничтожать бактерии на искусственных суставах, имплантатах и смогут создавать очищенные поверхности для других применений.
Обновлено 25 июля в 11:30
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца
Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:49
Политика
Телеведущий Соловьев призвал к «жесткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на попытку оппозиции провести в Москве несанкционированный митинг.
Обновлено в 06:00
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Теннис
Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге
Обновлено в 13:03
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Футбол
Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛ
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища
Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.
Обновлено в 13:25
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Общество
В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек
Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Абхазия предложит России увеличить выплаты сотрудникам МВД
26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление «О представлении Президенту РА предложения о подписании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел РА».
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео
В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
Обновлено в 06:04