Футбол

Клуб Бекхэма подписал первых двух игроковСпорт-Экспресс 00:40

Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
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Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории

Sportbox.RU05:12

Клуб Бекхэма совершил свои первые трансферы в истории

Soccer.ru05:37

Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории

Матч ТВ05:12

Клуб Дэвида Бекхэма заключил первые контракты с футболистами

ТАСС07:46

«Интер Майами» Бекхэма представил первых двух игроков в истории клуба

Чемпионат05:08

Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков

Спорт-Экспресс00:40

«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории

Советский спортвчера в 16:41
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Политика

Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали на въезде в Москву, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Авто

Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа

Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

Обновлено в 08:26
Кино

Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»

Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В редакцию «Дождя» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Авто

Что означают известные названия моделей авто

Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
Обновлено в 09:45
Политика

Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Космос

В Японии частная космическая ракета упала в море после запуска

В результате ракета упала в море. Напомним, эта попытка запуска МОМО-4 стала для японской компании четвертой.
Обновлено в 05:31
Кино

Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля

Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 08:59
Транспорт

В Можайском районе Москвы появится наземное метро

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»

Во время фестивале "Жара", на котором собрались звездные исполнители, произошел скандал с участием Инны – жены Стасы Михайлова.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США

Обновлено в 09:52
Происшествия

В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Медики оценили состояние Чуриковой как тяжелое

Обновлено в 03:11
Политика

Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»

Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».
Обновлено вчера в 06:21
Футбол

Фигу: «„Барселона“ платила мне меньше, чем я заслуживал»

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал о своем скандальном переходе из каталонского клуба в мадридский в 2000 году.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Общество

Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми

Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Авто

Новый седан Mazda 3 появится в России в октябре

Седан Mazda 3 четвертого поколения, сертифицированный вместе с хэтчбеком в конце мая, приедет в Россию в октябре 2019 года.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Авто

Один из двух уникальных McLaren пойдёт с молотка

Один из двух экземпляров суперкара McLaren F1 в спецификации LM 1994 года выпуска с пробегом всего 21439 километров пойдёт с молотка на аукционе Sotheby's в калифорнийском Монтерее.
Обновлено в 03:00
Общество

Антитабачный декрет вступил в силу на территории Белоруссии

Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.
Обновлено в 05:41
Наука

Темные перья помогают птицам летать эффективнее

Отмечается, что наиболее эффективно себя показала комбинированная окраска оперения – перья должны быть светлыми у тела и темными на концах.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи

Обновлено вчера в 13:36
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Дэвид Бекхэм
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Хулиан Карранса
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Банфилд».
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