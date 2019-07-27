Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроковСпорт-Экспресс 00:40
Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова задержали на въезде в Москву, передает 27 июля «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Алексея Обухова.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Кино
Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»
Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Авто
Что означают известные названия моделей авто
Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
Обновлено в 09:45
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Космос
В Японии частная космическая ракета упала в море после запуска
В результате ракета упала в море. Напомним, эта попытка запуска МОМО-4 стала для японской компании четвертой.
Обновлено в 05:31
Кино
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 08:59
Транспорт
В Можайском районе Москвы появится наземное метро
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»
Во время фестивале "Жара", на котором собрались звездные исполнители, произошел скандал с участием Инны – жены Стасы Михайлова.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Медики оценили состояние Чуриковой как тяжелое
Обновлено в 03:11
Политика
Посол Украины в Хорватии предлагает для Донбасса «хорватский сценарий»
Посол Украины в Хорватии, и, одновременно в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил в интервью политологу Юрию Романенко, что для урегулирования ситуации в Донбассе «более правильным» для Украины будет привлечение иностранных «миротворцев».
Обновлено вчера в 06:21
Футбол
Фигу: «„Барселона“ платила мне меньше, чем я заслуживал»
Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал о своем скандальном переходе из каталонского клуба в мадридский в 2000 году.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Авто
Новый седан Mazda 3 появится в России в октябре
Седан Mazda 3 четвертого поколения, сертифицированный вместе с хэтчбеком в конце мая, приедет в Россию в октябре 2019 года.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Авто
Один из двух уникальных McLaren пойдёт с молотка
Один из двух экземпляров суперкара McLaren F1 в спецификации LM 1994 года выпуска с пробегом всего 21439 километров пойдёт с молотка на аукционе Sotheby's в калифорнийском Монтерее.
Обновлено в 03:00
Общество
Антитабачный декрет вступил в силу на территории Белоруссии
Декрет, направленный на постепенное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет вступил в силу на территории Белоруссии с 27 июля.
Обновлено в 05:41
Наука
Темные перья помогают птицам летать эффективнее
Отмечается, что наиболее эффективно себя показала комбинированная окраска оперения – перья должны быть светлыми у тела и темными на концах.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи
Обновлено вчера в 13:36