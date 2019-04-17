Футбол

Сразу два английских клуба могут пройти в полуфинал Лиги чемпионовSM News 01:55

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
17 апреля состоятся два ответных матча второго игрового дня четвертьфиналов Лиги чемпионов сезона 2018/2019. «Манчестер Сити» попытается отыграть у «Тоттенхема», а «Порту», при поддержке своих трибун, попробует совершить камбэк в противостоянии с «Ливерпулем».
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Что нужно знать о ставках на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 17 апреля

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