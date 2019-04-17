Футбол

Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражениюСпорт-Экспресс 16 апреля в 17:10

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Первый матч – 0:2. Насколько непредсказуемым выглядит итог английского междусобойчика, настолько же ясным все кажется в паре "Ливерпуль" – "Порту".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.94) и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 17 апреля 2019 года

LiveSport.ru16 апреля в 01:00

Что нужно знать о ставках на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 17 апреля

Матч ТВвчера в 10:35

Лига Чемпионов. Прогноз эксперта Betfair на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

Букмекеры.рфвчера в 12:02

Манчестер Сити-Тоттенхэм Хотспур 17.04.2019 прогноз Ф1 (-1.5)

Sport-placeвчера в 03:41

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Чемпионатвчера в 13:40

Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражению

Спорт-Экспресс16 апреля в 17:10

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеотрансляция, смотреть онлайн. 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Обновлено в 06:03
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Бизнес-центр загорелся в Челябинске

Бизнес-центр «Аврора» загорелся в Челябинске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС России по региону.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Португалии увеличилось до 29

Еще один пострадавший в аварии с автобусом на португальском острове Мадейра скончался в больнице. Число жертв аварии возросло до 29 человек.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Мошенники выманили у режиссера Владимира Меньшова 40 тыс. рублей

Обновлено в 07:42
Политика

Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Обновлено в 07:02
Транспорт

Вице-мэр Москвы сообщил о планах отказаться от заборов вокруг газонов

Власти Москвы решили отказаться от желто-зеленых заборов вокруг газонов из-за сокращения случаев парковки на траве.
Обновлено в 06:18
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства

На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Происшествия

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Северная Корея испытала новое тактическое оружие

Академия национальной обороны Северной Кореи провела испытания нового тактического управляемого оружия.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Обновлено в 04:15
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Полуголая Медведева в латексе шокировала поклонников

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, шокировала интернет-пользователей своим откровенным нарядом.
Обновлено в 04:53
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Политика

В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол

«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Авто

Названы автомобили, которые займут место Ford в России

Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Футбол

Моуринью заявил, что Месси нужно запирать в клетку

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался в адрес нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 06:29
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Президент России Владимир Путин заслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея Воробьева о решении транспортных вопросов в подмосковных Химках.
Обновлено в 05:21
Политика

Кремль прокомментировал вымирание среднего класса в России

Обнародованные «Сбербанк CIB» результаты исследования, согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу, но увеличилось число тех, кто оценивает свой доход ниже среднего, вызывают больше вопросов, чем ответов.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Захарова назвала мифом изоляцию Крыма

Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Политика

Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное