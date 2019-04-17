Футбол

Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражениюСпорт-Экспресс 16 апреля в 17:10

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Пока Пеллегрини превосходит Гвардьолу Первый успех "Тоттенхэма" важен с психологической точки зрения, ведь лондонцы до этого проиграли "горожанам" три раза подряд. Хотя никаких комплексов у Покеттино в связи с этим не было.
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Футбол, Лига чемпионов, четвертьфинал, Манчестер Сити - Тоттенхэм, Прямая текстовая онлайн трансляция

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Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражению

Спорт-Экспресс16 апреля в 17:10
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