Футбол
Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражениюСпорт-Экспресс 16 апреля в 17:10
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
|4′
|7′
Сон Хын Мин
|10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
|11′
Рахим Стерлинг
|21′
|41′
Мусса Сиссоко
|41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
|48′
Сон Хын Мин
|54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
|59′
Давид Сильва
Фернандиньо
|63′
|73′
Фернандо Льоренте
|78′
Виктор Ваньяма
|82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
|84′
|90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
|65%
|Владение мячом
|35%
|88%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|10
|8
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
19
Сане
17
де Брюйне
8
Гюндоган
25
Фернандиньо
20
Силва
10
Агуэро
7
Стерлинг
2 ×
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
6
Санчес
33
Дэвис
18
Льоренте
23
Эриксен
12
Ваньяма
20
Алли
7
Сон Хын Мин
2 ×
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
Первый матч – 0:2. Насколько непредсказуемым выглядит итог английского междусобойчика, настолько же ясным все кажется в паре "Ливерпуль" – "Порту".
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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеотрансляция, смотреть онлайн. 1/4 финала Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 13:35
Клопп знает, как рубить головы «драконам». Гвардьола готов к поражению
Спорт-Экспресс16 апреля в 17:10
Лига Чемпионов. Прогноз эксперта Betfair на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм
Букмекеры.рфвчера в 12:02
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