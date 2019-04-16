Сразу два английских клуба могут пройти в полуфинал Лиги чемпионовSM News 01:55

17 апреля состоятся два ответных матча второго игрового дня четвертьфиналов Лиги чемпионов сезона 2018/2019. «Манчестер Сити» попытается отыграть у «Тоттенхема», а «Порту», при поддержке своих трибун, попробует совершить камбэк в противостоянии с «Ливерпулем».

Сразу два английских клуба могут пройти в полуфинал Лиги чемпионов

Игры Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.

Происшествия Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.

Футбол Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.

Авто Новый Mercedes-Benz GLS показан официально Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.

Политика Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА "Новости".

Происшествия В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.

Футбол «Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов Футболисты английского "Ливерпуля" нанесли поражение португальскому "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира.

Происшествия В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.

Игры В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам В своё время разработчики Ubisoft использовали модель пострадавшийего в понедельник от пожара собора в локации версии для PC Assassin's Creed Unity.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Космос Команда SpaceIL показала последний снимок «Берешита» Израильская частная компания SpaceIL опубликовала последний снимок, переданный лунным посадочным зондом «Берешит» незадолго до того, как он потерпел крушение.

Политика Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях» Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Политика США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России Новые санкции против Венесуэлы, которые затронули Центральный банк страны, являются предупреждением «всем внешним участникам, включая Россию», которые предоставляют свой военный потенциал для поддержки правительства Николаса Мадуро.

Происшествия Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.

Авто Хэтчбек Lada XRay получит вариатор АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.