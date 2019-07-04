Футбол

Клопп захотел полузащитника «Реала»Матч ТВ вчера в 15:12

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Ранее руководство «Реала» заявило, что не будет рассматривать предложения по продаже Себальоса меньше, чем за 50 миллионов евро. В минувшем сезоне примеры испанец стал автором трех забитых мячей в 23 матчах за мадридский клуб.
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