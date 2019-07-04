Футбол
Клопп захотел полузащитника «Реала»Матч ТВ вчера в 15:12
Ранее руководство «Реала» заявило, что не будет рассматривать предложения по продаже Себальоса меньше, чем за 50 миллионов евро. В минувшем сезоне примеры испанец стал автором трех забитых мячей в 23 матчах за мадридский клуб.
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Общество
Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий
Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Грузинские регбисты отчислены из клуба «Слава» за антироссийский жест
Обновлено вчера в 13:31
Технологии
Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом
Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Глава Минздрава Украины рассказала о пользе мата для здоровья
Метко и точно использованное матерное слово в речи полезно для здоровья, заявила глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, комментируя внесенный в Верховную раду законопроект о «дематюкации».
Обновлено вчера в 15:33
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Пенсионный налог может стать обязательным
Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Националисты напали на российских туристов в Грузии
В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Культура
Павел Воля показал свой вариант бойцовского челленджа с бутылкой
Российский шоумен Павел Воля решил принять участие в челлендже #bottlecapchallenge, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия
14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Здоровье
Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области
Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено 02 июля в 08:01
Политика
Утвержден новый состав руководства Европарламента
После напряженных консультаций и споров между странами ЕС, длившихся трое суток, наконец, определилось новое руководство Европарламента.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым
Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Спорт
Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой
Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Культура
В Москве пройдут гастроли Норильского Заполярного театра драмы
Обновлено 02 июля в 07:16
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Общество
На пасеках Удмуртии массово гибнут пчелы
Гибель пчел установили на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр
Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Орлов подтвердил слухи о тяжелой болезни
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В результате ДТП в Ленобласти пострадали трое детей
В результате ДТП пострадали трое детей, которые находились в салоне Chevrolet — в возрасте пяти месяцев, двух и десяти лет.
Обновлено вчера в 16:03
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Наука
Назван препятствующий раку и диабету напиток
Ученые из Испании выяснили, что молоко с низким процентом жирности способно уменьшить риск метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 00:51