Футбол

Клопп выразил недовольство датой начала АПЛМатч ТВ 04:46

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь нового сезона чемпионата Англии.
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Клопп выразил недовольство датой начала АПЛ

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