Клопп впервые в карьере выиграл Лигу чемпионовЧемпионат 17:09

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля». Ранее 51-летний немецкий специалист выиграл за свою карьеру пять трофеев с дортмундской «Боруссией».

Спорт день за днем

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Спорт Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.

Политика Американцы устроили публичное чтение доклада Мюллера в Нью-Йорке По данным Федерального агентства новостей со ссылкой на Business Insider, в Нью-Йорке на территории арт-пространства Arc пройдет публичное чтение 22-месячного доклада Мюллера.

Кино Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.

Авто Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Армия и оружие ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Происшествия Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.

Политика Савченко: Украина снова «проиграла бой» за Донбасс Депутат Верховной рады Надежда Савченко отреагировала на решение Москвы выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР, заявив, что Незалежная "снова проиграла бой" за Донбасс.

Теннис Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).

Политика Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17 Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Общество Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Общество В России сократят новогодние каникулы Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".

Происшествия Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Политика В Украине сменили правила написания русских фамилий В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.

Происшествия Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Футбол Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.