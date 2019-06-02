Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс вчера в 17:04

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0). Таким образом, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выиграл первый трофей с этим клубом. В минувшем сезоне немецкий специалист также довел "Ливерпуль" до финала Лиги чемпионов, однако проиграл "Реалу" (1:3).

Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем»

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