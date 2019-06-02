Футбол

Клопп выиграл первый еврокубковый финалSportbox.RU 17:00

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа со счетом 2:0 обыграл «Тоттенхэм» в решающем матче Лиги чемпионов-2018/19. 51-летний специалист выиграл свой первый еврокубковый финал. Ранее команды Клоппа трижды принимали участие в решающих матчах еврокубков и неизменно терпели неудачи.
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