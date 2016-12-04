Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 02:48

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
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Источник: Клопп отказался возглавить «Ювентус»

Чемпионат03:38

СМИ: Клопп связался с руководством «Ювентуса»

Газета.Ru03:20

Танкреди Палмери: «„Ювентус“ контактировал с Клоппом, но безуспешно»

Sports.ru04:27

СМИ: Клопп провел встречу с «Ювентусом»

Sportbox.RU02:10

СМИ: Клопп провел встречу с «Ювентусом»

Матч ТВ02:10

Источник: Клопп контактировал с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс01:56

Источник: Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса»

Советский спорт02:23
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Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

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Песков назвал процент выполненных поручений Путина

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Песков прокомментировал слова Трампа об кибератаке на Россию

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Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
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Почти 50 миллионов рублей получат три подмосковные компании на научные исследования, рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
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В Боливии судья умер после остановки сердца во время матча

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Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
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Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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