Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 02:48
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
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Экономика
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Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
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Обновлено в 14:05
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
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Наука
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Политика
Путин помиловал четырёх осуждённых
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Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
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Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
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Футбол
«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке Левашова
Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
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В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота
Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
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Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Иран увеличит производство низкообогащенного урана в четыре раза
Иран увеличивает объем производства низкообогащенного урана (3,67%) в четыре раза, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.
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Обновлено в 09:27
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Хоккей
Великобритания отыгралась с 0:3 и выбила Францию из элиты ЧМ
Сборная Великобритании оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.
Обновлено в 12:36
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
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Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
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Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая из-за пошлин
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Обновлено в 04:42
Здоровье
В России внедряют новый метод диагностики рака кожи
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России за последние 10 лет увеличилось количество больных меланомой.
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Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
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