Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 02:48

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
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Источник: Клопп отказался возглавить «Ювентус»

Чемпионат03:38

СМИ: Клопп связался с руководством «Ювентуса»

Газета.Ru03:20

Танкреди Палмери: «„Ювентус“ контактировал с Клоппом, но безуспешно»

Sports.ru04:27

СМИ: Клопп провел встречу с «Ювентусом»

Sportbox.RU02:10

СМИ: Клопп провел встречу с «Ювентусом»

Матч ТВ02:10

Источник: Клопп контактировал с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс01:56

Источник: Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса»

Советский спорт02:23
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