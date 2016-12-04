Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 02:48

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
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Источник: Клопп отказался возглавить «Ювентус»

Чемпионат03:38

СМИ: Клопп связался с руководством «Ювентуса»

Газета.Ru03:20

Танкреди Палмери: «„Ювентус“ контактировал с Клоппом, но безуспешно»

Sports.ru04:27

СМИ: Клопп провел встречу с «Ювентусом»

Sportbox.RU02:10

СМИ: Клопп провел встречу с «Ювентусом»

Матч ТВ02:10

Источник: Клопп контактировал с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс01:56

Источник: Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса»

Советский спорт02:23
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Музыка

Дробыш подаст в суд из-за скандала с Белоруссией на Евровидении

Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский Вещательный Союз.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
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Счетная палата не верит в рост доходов россиян

Счетная палата России считает маловероятным существенный рост реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

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Происшествия

МВД предлагает конфисковать автомобили у пьяных водителей

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Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Певица МакSим выписалась из больницы после аварии

Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
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Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
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Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
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Происшествия

Уголовное дело о застройке озера Увильды передано в суд

На скамье подсудимых могут оказаться несколько бывших высокопоставленных чиновников Челябинской области В Челябинске завершено расследование уголовного дела о застройке озера Увильды.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
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Политика

Политологи нашли главное отличие речей Зеленского и Порошенко

Эксперты проанализировали речь Владимира Зеленского при инаугурации и сравнили ее со словами Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Политика

Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского

Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
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Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Футбол

СМИ сообщили о переходе футболиста «Арсенала» в «Спартак»

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в его услугах заинтересован «Зенит». Левашов выступает за «Арсенал» с 2012 года.
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Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Происшествия

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Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии

Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
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Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
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Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

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Шоу-бизнес

В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 06:00
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Виталий Кличко прибыл на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского на велосипеде.
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Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

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Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

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Обновлено в 07:43
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Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
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Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
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КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не отменять красную карточку полузащитника Урала Эрика Бикфалви, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка России с тульским Арсеналом (2:2).
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Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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