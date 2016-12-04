Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 02:48

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Политика Глава СБУ Грицак подал в отставку «Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Происшествия Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Кино «Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.

Наука Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Происшествия Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.

Политика Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.

Политика Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по Украине Совбез ООН соберётся на внеочередное заседание по запросу России, чтобы обсудить вопросы, связанные с Украиной, говорится в документах организации.

Политика Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.

Шоу-бизнес Жена Плющенко показала свою соперницу Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей "соперницей", передает "Советский спорт".

Кино Эдди Марсан хочет снова сыграть в фильме о Шерлоке Холмсе Британский актер Эдди Марсан надеется снова исполнить роль инспектора Лестрейда в фильме Гая Ричи про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Общество Названа самая распространенная среди россиян аллергия Среди других причин россияне назвали плохое качество продуктов (42%), наследственную предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%).

Общество Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.

Общество Зафиксировано катастрофическое повышение уровня моря В целом потери льда в Восточной и Западной Антарктиде привели к повышению уровня моря с 1992 года на 4,6 миллиметра.

Политика Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Шоу-бизнес Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.