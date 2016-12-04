Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 02:48

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
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Газета.Ru03:20

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Источник: Клопп провел встречу с представителями «Ювентуса»

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Клоппу предложили пост главного тренера «Ювентуса»

Sport24.ru03:07

Источник: Клопп контактировал с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс01:56
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