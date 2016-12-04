Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»Евро-футбол.ру 02:48
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
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