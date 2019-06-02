Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Это его 6-й трофейSports.ru 16:56

"Ливерпуль" в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, победив в финале "Тоттенхэм" (2:0). Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первая победа в турнире и в еврокубках.

Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Это его 6-й трофей

Кино Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.

Футбол Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Культура Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.

Экономика Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Шоу-бизнес Многодетная Юлия Барановская мечтает о свадьбе Мама троих детей Юлия Барановская внезапно заговорила о желании выйти замуж спустя несколько лет после провальных отношений с Андреем Аршавиным.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россия могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.

Наука Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Авто Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.