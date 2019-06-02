Футбол

Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Это его 6-й трофейSports.ru 16:56

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
"Ливерпуль" в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, победив в финале "Тоттенхэм" (2:0). Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первая победа в турнире и в еврокубках.
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