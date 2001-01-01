Футбол
Клопп сравнил Коутинью с Дель ПьероСпорт-Экспресс 00:18
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Пожар на теплоходе в Петербурге: погиб человек
Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Пожар уже удалось локализовать.
Обновлено в 01:31
Наука
Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева
Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
Обновлено вчера в 06:02
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Из Барнаула уходит гипермаркет «Ашан»
В октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Технологии
В Иркутской области впервые в мире внедрили чипы с Wi-Fi в протезы
Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть Интернет.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Обезьяна украла у Ольги Бузовой очки
На Бали у Ольги Бузовой обезьяна украла дорогие очки. Видео с инцидентом певица и телеведущая опубликовала в соцсети.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Врио челябинского губернатора: День флага объединяет
День Государственного флага России объединяет весь её многонациональный народ.
Обновлено в 01:23
Авто
Показаны изображения среднемоторного гиперкара Porsche 988 Vision
Porsche 988 Vision, созданный независимыми дизайнерами, показывает, как может выглядеть новый суперкар от Porsche.
Обновлено вчера в 14:01
Наука
Искусственный интеллект засечет аритмию за 10 секунд
Исследование показало, что искусственный интеллект способен засечь опасную для жизни человека аритмию всего за 10 секунд.
Обновлено 20 августа в 06:57
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 02:45
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Общество
Utair пожаловалась в ФАС на Росавиацию
Авиакомпания Utair 20 августа направила в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) письмо о нарушении антимонопольного законодательства.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18