Футбол
Клопп сравнил Коутинью с Дель ПьероСпорт-Экспресс 00:18
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Культура
Теодор Курентзис не увезёт Дягилевский фестиваль из Перми в Париж
Бренд «Дягилевский фестиваль» не переносится в Париж. Фестиваль был и остаётся в Перми.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Мужчину облили бензином и подожгли в Москве
Неизвестный облил горючей смесью и поджег мужчину на юге Москвы, после чего скрылся. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 21 августа.
Обновлено вчера в 23:22
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Наука
Таинственное внутреннее ядро Земли может получить научное объяснение
В заключении эксперты отметили, что у них есть немало объяснений разности показателей и оценки кажущихся скоростей вращения внутреннего ядра.
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье
Иркутяне собирают подписи под петицией в защиту врача ИГКБ №3 Бориса Ивлева
Коллектив Иркутской городской клинической больницы №3 и пациенты выступили с просьбой защитить и вернуть к работе врача травматолога-ортопеда Бориса Викторовича Ивлева.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Волочкова надела фату с прозрачным нарядом
На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Технологии
В Иркутской области впервые в мире внедрили чипы с Wi-Fi в протезы
Три инвалида из Ангарска и Иркутска стали первыми в мире, в чьи высокотехнологичные протезы внедрили чипы, позволяющие передавать данные о процессе реабилитации и техническом состоянии ТСР в сеть Интернет.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Всего было проверено 30 моделей электрочайников объемом 1-2 литра от 23 производителей (Россия, Польша, Китай, Турция) в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей.
Обновлено в 01:23
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 05:37
Футбол
«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 01:04
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18