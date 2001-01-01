Футбол

Клопп сравнил Коутинью с Дель ПьероСпорт-Экспресс 00:18

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.
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Юрген Клопп - о Коутинью: «Не видел такого игрока со времен Дель Пьеро»

Матч ТВ00:56

Юрген Клопп - о Коутинью: «Не видел такого игрока со времен Дель Пьеро»

Sportbox.RU00:56

Клопп сравнил Коутинью с Дель Пьеро

Спорт-Экспресс00:18
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Политика

Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске

В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
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Общество

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Политика

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Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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