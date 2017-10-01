Футбол
Клопп сравнил Коутинью с Дель ПьероСпорт-Экспресс 00:18
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.
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Политика
Китай усомнился в перспективах развития отношений с США
Руководство Китая сомневается в успешности построения взаимовыгодных торгово-экономических отношений с США.
Обновлено в 05:48
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Транспорт
Власти Москвы назвали самую распространенную причину ДТП в столице
Больше половины аварий в Москве происходит из-за превышения скорости.
Обновлено в 10:33
Политика
Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Политика
Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»
Обновлено вчера в 07:44
Здоровье
В России врачи провели операцию больному с раком печени, поразившим сердце
Российские врачи из Первого МГМУ имени Сеченова провели сложную редкую операцию пациенту с раком печени, поразившим сердце, благодаря чему продлили жизнь больному и улучшили ее качество, сообщила пресс-служба университета.
Обновлено в 09:48
Авто
Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
Обновлено в 09:07
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Форпост-Р»
Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого полёта беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика
В Британии снимут сериал о Путине
Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Украинские силовики спровоцировали вспышку чумы в Донбассе
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы. Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве жителя Хемница сирийцу
В начале января прокуратура Хемница предъявила Алау С. обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в покушении на убийство.
Обновлено в 10:03
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Политика
Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54