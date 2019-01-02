Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. 20-летний американский вингер был продан в лондонский клуб за 64 миллиона евро. Сезон-2018/19 он доиграет на правах аренды в «Боруссии».
Sport24.ru10:45
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Футбол
«Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем
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Футбол
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Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил имя нового главного тренера
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Футбол
Погба признан лучшим игроком «МЮ» в декабре
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком "красных дьяволов" в декабре, информирует официальный Твиттер клуба.
Обновлено в 11:52
Футбол
«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
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«Вильярреал» устроит «Реалу» чемпионский коридор в честь победы на КЧМ
Обновлено в 14:36
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L’Equipe: Акинфеев вошел в топ-10 голкиперов 2018 года
Бывший игрок и капитан сборной России, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в список десяти лучших вратарей 2018 года по версии французского журнала L’Equipe.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом
Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 08:33
Футбол
Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января
Обновлено в 10:16