Футбол

Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»
Sport24.ru
10:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. 20-летний американский вингер был продан в лондонский клуб за 64 миллиона евро. Сезон-2018/19 он доиграет на правах аренды в «Боруссии».
Sport24.ru10:45

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Юрген Клопп: «Некоторое время я следил за Пулишичем»

Матч ТВ14:10

Юрген Клопп: «Некоторое время я следил за Пулишичем»

Sportbox.RU14:10

Клопп — о Пулишиче: ещё один действительно умелый игрок, выступающий в Англии

Чемпионат13:24

«Еще один по-настоящему умелый футболист, играющий в Англии». Клопп - о переходе Пулишича в «Челси»

Спорт-Экспресс12:03

Клопп о Пулишиче: «Увидим еще одного умелого парня, играющего в Англии»

Sports.ru14:31

Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»

Sport24.ru10:45
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
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Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Кристиан Пулишич
Американский футболист
Американский футболист, вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.
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