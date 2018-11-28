Футбол
Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным
Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичнымМатч ТВ04:02
После перевода одного из вопросов от французских журналистов, 51-летний тренер заявил, что у переводчика эротичный голос, а потом попросил повторить сказанное. Матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» состоится 28 ноября и начнется в 23:00 (мск).
Матч ТВ04:02
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Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2. Таким образом, красно-синие лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 06:14
Футбол
Феллайни: «Моуринью верит в меня, я пытаюсь отплатить ему на поле»
Пытаюсь отплатить ему своими действиями на поле. Я всегда отдаюсь ради команды, независимо от того, выхожу в старте или со скамейки.
Обновлено в 06:45
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре
Ответный матч финала Кубка Либертадорес запланирован на 8 или 9 декабря. Он состоится за пределами Аргентины.
Обновлено в 05:36
Футбол
Ирландский футбольный клуб по ошибке сообщил о смерти игрока
Любительский ирландский футбольный клуб "Баллибрэк" принес извинения за ложное сообщение о смерти одного из своих игроков, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:30
Футбол
Рашид Рахимов: «Ахмат» при минус-20 не выйдет играть с «Енисеем»
Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов и выводить их на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Енисея".
Обновлено в 06:52
Футбол
Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»
Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 06:45
Футбол
Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари
Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:57
Футбол
Олег Фоменко: «Классон хочет знать свое будущее, да и клубу спокойно»
Виктор хотел знать свои перспективы, да и клубу спокойно. Матч «Краснодар» — «Акхисар» состоится 29 ноября и начнется в 20:55 (мск).
Обновлено в 05:51
Футбол
Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»
Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.
Обновлено в 06:48
Футбол
УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине
Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен в Киев, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Футбол
Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Обновлено в 05:28
Футбол
Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере
«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 03:09
Футбол
Гильерме назвал свой самый запоминающийся матч в составе «Локомотива»
Голкипер, который совсем скоро проведет сотую игру на ноль и в составе железнодорожников, назвал свой самый запоминающийся матч.
Обновлено в 06:15
Футбол
Капков: хотел бы, чтобы Головин вернулся в ЦСКА на правах аренды
Бывший вице-президент РФС и глава НАФ Сергей Капков прокомментировал переход Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
Обновлено в 06:35
Футбол
В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика
Китайские поклонники форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрали портрет кумира из кубиков Рубика.
Обновлено в 06:14