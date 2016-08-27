Футбол
Клопп рассказал об отличиях «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» и «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 23:55
Люди говорят, что потратим еще £200-300 млн. Только "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" могут делать это каждый год.
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Юрген Клопп: «Только „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“ могут тратить 300 миллионов фунтов каждый год»
Спорт-Экспрессвчера в 23:03
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Вашингтон
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.
Обновлено вчера в 16:26
Энергетика
Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника значительно снизились
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,96 доллара и составили 57,62 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 01:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделки
Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов
В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Отдыхающие спасли несколько десятков китов, выброшенных на берег в США
Несколько десятков морских млекопитающих были выброшены на берег и обречены на неминуемую гибель.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Кино
Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России
18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков
Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Названа причина массового отравления татарстанских детей в Крыму
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами
Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
Экономика
РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь
В условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры угольного рынка РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь как на внутренний, так и на мировой рынки.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08