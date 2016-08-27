Футбол

Клопп рассказал об отличиях «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» и «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 23:55

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Люди говорят, что потратим еще £200-300 млн. Только "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" могут делать это каждый год.
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