Футбол
Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»RT на русском вчера в 19:56
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
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Клопп рассказал о травме Салаха, полученной накануне ответного матча с «Барселоной»
Sport24.ruвчера в 18:58
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
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