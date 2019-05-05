Футбол

Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»RT на русском вчера в 19:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
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Клопп рассказал о состоянии здоровья Салаха

Матч ТВ02:46

Клопп рассказал о состоянии здоровья Салаха

Sportbox.RU02:46

Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках

Sports.ruвчера в 16:25

Клопп рассказал о травме Салаха, полученной накануне ответного матча с «Барселоной»

Sport24.ruвчера в 18:58

Клопп прокомментировал травму Салаха

Soccer.ruвчера в 19:55

Салах получил удар в голову и не смог доиграть матч с «Ньюкаслом»

Чемпионатвчера в 18:51

Юрген Клопп: «Салах в порядке, но подождем вердикта врачей»

Спорт-Экспрессвчера в 19:49
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Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол

«Зенит» досрочно оформил чемпионство

Питерский "Зенит" впервые с 2015 года стал чемпионом России. "Сине-бело-голубые" выиграли "золото" за три тура до конца сезона.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье

Россияне не могут выехать из Монголии из-за карантина по чуме

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий Монголии после того, как там был введен карантин по чуме.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Авто

Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап

В спорткаре Nissan Silvia при реализации проекта серьезно переработали крышу, половину из которой пришлось срезать.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 04:27
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Футбол

Семак рассказал об эмоциях от победы «Зенита»

Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. О своих эмоциях от победы рассказал главный тренер клуба Сергей Семак.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье

Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Зеленский предложит Раде дату для инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие

Танк Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Религия

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США

Обновлено вчера в 23:40
Политика

РФ рассматривает варианты выхода из конвенции по правам человека

Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека, заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве

В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:26
Политика

Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил усилить санкционный режим в отношении России.
Обновлено в 02:51
Общество

Количество детей в Японии упало до рекордного минимума с 1950 года

Количество детей в Японии упало до рекордного исторического минимума, пишет Japan Times со ссылкой на статистические данные.
Обновлено в 01:32
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский: «„Уральские пельмени“ едут на старых дровах»

Обновлено вчера в 16:00
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

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В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
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Мохамед Салах
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Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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