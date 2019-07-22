Футбол
Клопп рассказал о состоянии защитника Ларуки после матча с «Севильей»Sport24.ru вчера в 21:47
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник команды Яссер Ларуки избежал серьезной травмы в матче с «Севильей». Напомним, на 76-й минуте Ларуки грубым приемом остановил французский легионер андалусийцев Жорис Ньяньон.
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