Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник команды Яссер Ларуки избежал серьезной травмы в матче с «Севильей». Напомним, на 76-й минуте Ларуки грубым приемом остановил французский легионер андалусийцев Жорис Ньяньон.

Клопп рассказал о состоянии защитника Ларуки после матча с «Севильей»

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