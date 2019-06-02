Футбол

Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧRT на русском 03:27

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
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Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ

RT на русском03:27

Клопп и Гвардиола после финала ЛЧ пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне

Матч ТВ03:07

Клопп после победы в финале ЛЧ подшутил над Гвардиолой

Sport24.ru02:33

Клопп рассказал о беседе с Гвардиолой после победы в Лиге чемпионов

Газета.Ru02:50

Клопп и Гвардьола пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне

Спорт-Экспресс02:49

Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы

Чемпионат02:37

Клопп и Гвардиола после финала ЛЧ пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне

Sportbox.RU03:07
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось

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Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
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Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале

В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
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Происшествия

На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком. Водитель погиб

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Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
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Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»

В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
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Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре

Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
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Футбол

«Ливерпуль» заработал в Лиге чемпионов за прошедший сезон 110 млн евро

Накануне в финальном матче в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0. По информации издания, за победу в турнире клуб получил в районе 19 млн евро.
Обновлено в 03:11
Финансы

ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов

По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб.
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Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
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Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Политика

В России вырос рейтинг доверия президенту Путину

Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено 31 мая в 06:52
Кино

Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена

Что еще известно: Ожидалось, что в новой трилогии DC к роли супергероя вернется Бен Аффлек, который играл бэтмена фильмах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».
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«Неожиданно?»: Жасмин удивила новым имиджем

Певица опубликовала фото в новом образе.
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
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В российских городах комментируют новые названия аэропортов

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При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Футбол

Ван Дейка не могут обвести 64 матча подряд

Защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка не могут обвести в 64-х матчах подряд за клуб во всех турнирах.
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Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года

Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

В Британии заговорили о второй беременности Меган Маркл

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

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Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
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Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Мать убитого журналиста Олеся Бузины попросила у президента Украины Владимира Зеленского личного приема.
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Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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