Футбол
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧRT на русском 03:27
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
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Происшествия
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось
Обновлено вчера в 12:04
Единоборства
Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре
Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Ливерпуль» заработал в Лиге чемпионов за прошедший сезон 110 млн евро
Накануне в финальном матче в Мадриде «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:0. По информации издания, за победу в турнире клуб получил в районе 19 млн евро.
Обновлено в 03:11
Финансы
ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов
По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб.
Обновлено 31 мая в 13:31
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В России вырос рейтинг доверия президенту Путину
Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено 31 мая в 06:52
Кино
Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена
Что еще известно: Ожидалось, что в новой трилогии DC к роли супергероя вернется Бен Аффлек, который играл бэтмена фильмах «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».
Обновлено 31 мая в 13:06
Шоу-бизнес
«Неожиданно?»: Жасмин удивила новым имиджем
Певица опубликовала фото в новом образе.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика
В российских городах комментируют новые названия аэропортов
Обновлено 31 мая в 12:29
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Ван Дейка не могут обвести 64 матча подряд
Защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка не могут обвести в 64-х матчах подряд за клуб во всех турнирах.
Обновлено в 02:33
Общество
Росрыболовство прокомментировало появление мохнаторуких китайских крабов в Москве-реке
Обновлено 30 мая в 09:48
Политика
Индонезия рассчитывает на начало поставок Су-35 до конца 2019 года
Индонезия рассчитывает на начало поставок российских истребителей Су-35 до конца 2019 года, заявил глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
В Британии заговорили о второй беременности Меган Маркл
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства
Энтони Смит победил Александра Густафссона удушающим приемом
Обновлено вчера в 15:54
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Политика
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече
Мать убитого журналиста Олеся Бузины попросила у президента Украины Владимира Зеленского личного приема.
Обновлено вчера в 10:47
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55