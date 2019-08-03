Футбол
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после финала Лиги чемпионовRT на русском 09:26
Суперкубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил ему после финала Лиги чемпионов.
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