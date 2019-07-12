Футбол
Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окноГазета.Ru 03:37
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports. По словам наставника, от "красных" не стоит ждать какой-то активности в этот период.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
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11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
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Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
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В России увеличится прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты РФ заявило о намерении увеличить прожиточный минимум трудоспособных граждан России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
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Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
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В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам Ковалева, контракт на поединок уже подписан. Бой пройдет 24 августа в Челябинске.
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Голкипер ФК «Краснодар» открыл бутылку мячом
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В Свердловской области в выходные ожидается аномальная жара
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Политика
Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера
Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
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США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
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Valve запустила лаборатории Steam
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Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
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Киевские автомобилисты организовали кортежу Зеленского «коридор позора»
Оказавшись запертыми в пробке, автомобилисты ответили Лидеру Нации "дорогой позора".
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