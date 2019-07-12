Футбол

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окноГазета.Ru 03:37

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports. По словам наставника, от "красных" не стоит ждать какой-то активности в этот период.
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Клопп не ожидает активности «Ливерпуля» в летнее трансферное окно

Sport24.ru02:42

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно

Советский спорт04:23

Клопп заявил, что «Ливерпуль» не будет активным в летнее трансферное окно

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Клопп: «Не думаю, что это будет наше самое активное трансферное окно»

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Клопп рассказал, каких трансферов еще стоит ждать от «Ливерпуля»

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Клопп рассказал, каких трансферов еще стоит ждать от «Ливерпуля»

Sportbox.RU03:33

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окно

Газета.Ru03:37
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Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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