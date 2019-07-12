Футбол

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окноГазета.Ru 03:37

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports. По словам наставника, от "красных" не стоит ждать какой-то активности в этот период.
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