Футбол
Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окноГазета.Ru 03:37
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports. По словам наставника, от "красных" не стоит ждать какой-то активности в этот период.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
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В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
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Гидрографический катер «Александр Евланов» вошел в состав сил Балтийского флота
Большой гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов" пополнил состав судов гидрографической службы Балтийского флота.
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Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ
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Можно было бы предположить, что водителя в кабине нет вовсе, но это маловероятно, так как, во-первых, на это нужны специальные разрешения, а во-вторых, грузовик всё же в разы крупнее легковых авто, так что вряд ли бы Tesla так рисковала.
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Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
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На Белоярской АЭС отключили энергоблок
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Спецкора «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в марше в поддержку Голунова 12 июня
Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата, спецкора "Новой газеты" Илью Азара за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Замначальника СКЖД в Ростове подозревают в получении взятки
По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.
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Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
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Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
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Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.
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Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
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ВСУ провели тактические учения по отработке борьбы с морским десантом на берегу Азовского моря, сообщается на сайте министерства обороны Украины.
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Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
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Агата Муцениеце рискнула жизнью в забеге с быками в Испании
Агата Муцениеце, находясь на отдыхе в Испании, решила испытать себя на прочность.
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Путин поздравил президента Литвы со вступлением в должность
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с официальным началом исполнения обязанностей главы государства.
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