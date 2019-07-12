Футбол
Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окноГазета.Ru 03:37
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports. По словам наставника, от "красных" не стоит ждать какой-то активности в этот период.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Общество
После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
После выходки с обращением к Путину Габуния вообще не показывается на улице.
Обновлено в 12:20
Политика
«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»
1. Изначально в студии собирались пригласить простых россиян и украинцев Телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne, принадлежащим пророссийскому политику и участнику международных переговоров по Донбассу Виктору Медведчуку, анонсировал ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев вечером 7 июля.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Футбол
Виктория Лопырева высказалась о Собчак и дала ей совет
Обновлено в 13:00
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
Обновлено в 14:35
Происшествия
Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров
Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты
Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика
Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Происшествия
Сбой произошел на Кольцевой линии метро
В московском метрополитене произошел сбой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:42
Технологии
Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки
По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М. И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" (" Политех", Москва и Ростовская область).
Обновлено в 13:56
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Кнут и пряник: подозреваемый в убийстве стюардессы любил БДСМ
Знакомая подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой рассказала о необычных увлечениях мужчины.
Обновлено в 04:49
Музыка
Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым
Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В отеле в Сомали произошел взрыв
Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Volvo сделали броневик, который ездит боком. Военные, похоже, довольны
Компания Arquus – подразделение Volvo, занимающееся военной техникой, – представило на Парижском авиашоу броневик Scarabee.
Обновлено в 14:45
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Кино
Первый тизер нового сезона «Беверли-Хиллз 90210» появился в Сети
Первый тизер долгожданного продолжения популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» опубликовали на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Документы не сгорели при пожаре в РГАЛИ
Обновлено в 10:22